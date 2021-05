Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA gefallen. Im Gegenzug legten die Renditen zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,39 Prozent auf 131,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 1,70 Prozent.Im April stieg die Inflationsrate auf 4,2 Prozent. Analysten hatten im Schnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...