Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mehr als 175 Unternehmen setzen Vault QMS ein, um End-to-End-Qualitätsprozesse zu optimierenFührende Unternehmen setzen weiterhin auf die Modernisierung des Qualitätsmanagements. Angesichts dieser Entwicklung haben sechs der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen eine Partnerschaft mit Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu) (NYSE: VEEV) geschlossen, um mit Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qms/) eine höhere Effizienz und bessere Transparenz im gesamten Unternehmen zu erzielen. Eine wachsende Zahl von Unternehmen, darunter mehr als 175 Biopharma-, Auftragsfertigungs-, Generika- und Medizintechnikunternehmen, haben Vault QMS eingeführt, um Qualitätsprozesse zu rationalisieren und zu automatisieren."Als langjähriger Partner arbeitet Veeva bei unseren digitalen Qualitätsinitiativen eng mit uns zusammen", sagte Nicolás Maldonado, Senior Director, Qualitätspolitik und -systeme bei Gilead Sciences. "Wir freuen uns über die Einführung von Veeva Vault QMS zur Vereinfachung, Harmonisierung und Automatisierung von Qualitätsprozessen in mehreren strategischen Geschäftsbereichen innerhalb von Gilead."Immer mehr Unternehmen setzen die modernen Cloud-Lösungen von Veeva ein, um Qualitätsprozesse für mehr Transparenz und Echtzeit-Nachverfolgung über globale Standorte, Fertigungspartner und Lieferanten hinweg zusammenzuführen. Branchenführer arbeiten mit Veeva zusammen, um das Qualitätsmanagement zu vereinfachen und die betriebliche Effizienz mit einer einheitlichen Qualitätsplattform zu steigern."Unternehmen wollen einen vertrauenswürdigen Partner, der sich bei der digitalen Qualitätstransformation auf den Erfolg der Kunden konzentriert", sagt Mike Jovanis, Vice President, Veeva Vault Quality. "Veeva hat sich verpflichtet, kundenorientierte Innovationen in der Produktentwicklung und -fertigung zu liefern und steht auch weiterhin dazu."Die kontinuierlichen Innovationen von Veeva helfen Kunden, Qualität proaktiv zu managen und die Agilität zu erhöhen. Zu den im letzten Jahr neu für Vault QMS eingeführten Funktionen gehören:- Nahtlose Verbindung zwischen Vault QMS und Veeva Vault Registrations (https://www.veeva.com/eu/products/vault-registrations/) zur Reduzierung der Zykluszeit und Erhöhung der Transparenz bei der Änderungskontrolle nach der Markteinführung- Weiterentwicklungen im Qualitätsrisikomanagement (QRM), einschließlich der FMEA-Methodik zur Unterstützung der proaktiven Identifizierung und Minderung von Risiken- Vollständig automatisierter Prozess für externe Auditoren wie CMOs und Lieferanten, um direkt im System auf Auditergebnisse zu reagierenVault QMS ist Teil der Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/), die Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/), Veeva Vault Training (https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/), Veeva Vault Station Manager (https://www.veeva.com/eu/products/vault-station-manager/) und Veeva Vault Product Surveillance (https://www.veeva.com/eu/products/vault-product-surveillance/) einschließt und Qualitätsprozesse weltweit automatisiert und harmonisiert.In einer weiteren Meldung gab Veeva heute bekannt, dass Bluepharma die Vault Quality Suite zur Vereinheitlichung des globalen Qualitätsmanagements ausgewählt hat. Lesen Sie die Pressemitteilung (https://www.veeva.com/eu/resources/bluepharma-harmonizes-global-quality-management-with-veeva-vault-quality-suite/) für weitere Informationen.Erfahren Sie mehr über die Vault Quality Suite auf dem anstehenden Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe (https://www.veeva.com/eu/events/rd-summit/) am 20. Mai 2021. Die Online-Veranstaltung ist offen für Fachleute aus der Life-Science-Branche. Registrieren Sie sich und bleiben Sie auf dem Laufenden über Programmdetails unter veeva.com/Summit (https://www.veeva.com/eu/events/rd-summit/).Weitere InformationenWeitere Informationen zu Veeva Vault QMS finden Sie unter: veeva.com/QMSVerbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsFolgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 975 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus dem Einsatz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftslage (einschließlich der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. 