Twin Suns Corp und FRVR werden Investition in Höhe von 6,4 Mio. US-Dollar zur weiteren Entwicklung und Beschleunigung des Wachstums verwenden.

Twin Suns Corp ist ein neues AAA-Spielestudio, das von den bereits über 20 Jahre in der Branche tätigen Veteranen Tim Longo Jr. ( Star Wars: Republic Commando, Halo, Tomb Raider ), Forest Swartout Large ( Hitman Tomb Raider ) und Jeff Morris ( Gears of War und Unreal Tournament ) gegründet wurde. Die Twin Suns Corp baut derzeit einen plattformübergreifenden AAA-Titel der nächsten Generation auf, der eine aufregende neue IP-Franchise mit weiteren Teammitgliedern starten wird, die bereits bei Star Wars, Tomb Raider, Hitman, Halo, Elder Scrolls, Fallout, Gears of War, Unreal Tournament und Avengers mitgearbeitet haben.

FRVR ist eine Instant-Gaming-Ökosystem-Plattform, die reibungsloses Spielgeschehen auf jedem beliebigen Gerät ermöglicht und von Chris Benjaminsen (Yahoo, PlayerScale) und Brian Meidell (Cape, GameAnalytics) gegründet wurde. Mit mehr als 1 Mrd. Spielern verfügt FRVR über Partnerschaften, die seine Technologie und Spiele auf Milliarden von Geräten bringen.

Twin Suns Corp und FRVR schließen sich mit anderen Entwickler-gegründeten Gaming-Teams (Polyarc, Snowprint, Lightfox, Double Loop Games, Flavourworks und Happy Volcano) im Rahmen des Hiro-Portfolio zusammen gemeinsam mit den Pionieren in den Bereichen Games Streaming und Gamified Fitness, LIV.tv, FitXR, Zwift und Nurvv.

Hiro Capital wird von dem erfahrenen Investor Ed Fries im Rahmen seines 1Up-Fund unterstützt, um die Gründungsbeteiligung an der Twin Suns Corp zu stellen. Das legendäre Team wird zusammenarbeiten, um eine IP-Adresse zu erstellen, die First-Person- und Third-Person-AAA-Action-Games fördern soll. Interessierte Entwickler können sich auf der Twin Suns Corp Website bewerben. Folgen Sie der Twin Suns Corp auf Twitter.

FRVR entwickelt eine Spieletechnologieplattform, welche die Veröffentlichung von Spielen auf einer beliebigen Plattform, für jede Anwendung und für beliebige Geräte ermöglicht und die Spiele auf diese Weise an jedem beliebigen Ort zu den Spielern bringt. FRVR unterstützt ein Spielerökosystem mit Milliarden Nutzern weltweit, um Spieleentwicklern die Einführung neuer Konzepte auf einer Vielzahl von Kanälen und eine rasche globale Skalierung zu ermöglichen.

Hiro Capital ist ein Venture-Capital-Fonds für Technologie mit Sitz in London und Luxemburg, der sich an britischen, US-amerikanischen und europäischen Innovatoren in den Bereichen Games, Metaverse-Technologie, E-Sport und digitale Fitness beteiligt. Hiro Capital investiert in der Regel in die Nach-Seed-Phase der Series A und B. Wir investieren sowohl in Entwickler von Front-End-Content in den Bereichen Games, E-Sport und digitaler Sport als auch auf Deep Tech basierende Metaverse-Anwendungen in den Bereichen Cloud, Mobile, Streaming, Big Data, KI, Wearables, AR- und VR-Technologien. https://hiro.capital/

