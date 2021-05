The following instruments on XETRA do have their first trading 13.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.05.2021Aktien1 NO0010748866 Gentian Diagnostics ASA2 NO0010884794 Ice Fish Farm AS3 NO0010874597 Kalera AS4 NO0010887565 Ocean Sun AS5 CA73044M1068 Poda Lifestyle and Wellness Ltd.6 NO0010811961 Softox Solutions AS7 NO0010887516 TECO 2030 ASA8 SE0015960711 Acrinova AB9 PLBIOPL00013 Bio Planet S.A.10 PLCDA0000018 CDA S.A.11 SE0015191739 Consensus Asset Management AB12 PLDBENR00017 DB Energy S.A.13 PLGPFCS00018 Electroceramics S.A.14 PLGDVIS00018 Letus Capital S.A.15 SE0015221916 Transferator AB16 SE0015221908 Transferator AB17 US56600D1072 Maravai LifeSciences Holdings Inc.18 SE0015192828 Alltainer AB19 CA38150M1095 Goldplay Mining Inc.20 CA74880P1045 Quipt Home Medical Corp.21 DE000A3E5A59 SynBiotic SEAnleihen/ETP1 US023135CB05 Amazon.com Inc.2 US023135CA22 Amazon.com Inc.3 US023135BY17 Amazon.com Inc.4 US023135BZ81 Amazon.com Inc.5 US023135CC87 Amazon.com Inc.6 US023135BW50 Amazon.com Inc.7 USU66499AD31 Northern Oil and Gas Inc.8 US427028AB18 Canada, Government of...9 NO0010984206 Carucel Property AS10 DE000A3H3JV5 hep global GmbH11 DE000A3E5LE5 Homann Holzwerkstoffe GmbH12 DE000NLB3RG2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 XS2342706996 Volvo Treasury AB14 XS2343006958 African Export-Import Bank15 XS2343007170 African Export-Import Bank16 XS2343340852 AIB Group PLC17 US023135BV77 Amazon.com Inc.18 XS2343566662 BNG Bank N.V.19 US120568BC39 Bunge Ltd. Finance Corp.20 XS2343114687 Eurofins Scientific S.E.21 XS2343538372 European Investment Bank (EIB)22 USY4872AGL53 Korea Expressway Corp.23 US50077LBJ44 Kraft Heinz Foods Co.24 US817565CG79 Service Corp. International25 XS2343772724 ASB Finance Ltd. [London Branch]26 US053015AG87 Automatic Data Processing Inc.27 USP12651AD05 Banco General S.A.28 DE000BHY0HW9 Berlin Hyp AG29 XS2333657422 Cathay Pacific MTN Financing Ltd.30 US15189TBA43 CenterPoint Energy Inc.31 US15189TBB26 CenterPoint Energy Inc.32 USU2689EAA83 EQT Corp.33 USU2689EAB66 EQT Corp.34 XS2343554148 European Investment Bank (EIB)35 US453204AA78 Impinj Inc.36 DE000A3H3KE9 Kreditanstalt für Wiederaufbau37 US848577AA03 Spirit Airlines Inc.38 USU88868AU52 T-Mobile USA Inc.39 US023135BX34 Amazon.com Inc.40 XS2343459074 Nordea Bank Abp41 BE0002781624 Wallonne, Région42 IE00BKX90X67 Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - EUR Hedged Acc