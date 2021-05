DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts im Sog der Wall Street - Softbank -6,5%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)-- Die Sorge, dass die US-Notenbank zur Eindämmung des starken Preisauftriebs schneller als gedacht eine restriktivere Geldpolitik mit möglicherweise steigenden Zinsen ergreifen könnte, lastet am Donnerstag auf den Aktienkursen in Ostasien und Sydney. Die Börsen folgen damit der sehr schwachen Wall Street, wo die Verluste nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise im April aber noch deutlicher verloren hatten.

In Tokio büßt der Nikkei-Index in der Region mit 1,7 Prozent auf 27.672 Punkte am stärksten ein. An den anderen Plätzen reichen die Einbußen von 0,5 Prozent in Südkorea bis 0,9 Prozent in Hongkong. Der Dollar zeigt sich mit der Zinsspekulation deutlich erhöht, er kostet beispielsweise 109,74 Yen, verglichen mit 108,90 zur gleichen Vortageszeit.

KGI Securities bemerkt zu den geldpolitischen Überlegungen, dass jüngste Daten darauf hindeuteten, dass die chinesische Notenbank bereits damit begonnen habe, ihre lockeren Kurs zu normalisieren. Unter anderem verteuerten höhere Zinsen die Finanzierung der Unternehmen, heißt es derweil aus dem Handel.

Softbank trotz Rekordgewinn stark unter Druck

Unter den Einzelwerten stechen on Tokio Softbank mit einem Minus von 6,5 Prozent heraus, obwohl der Technologieinvestor im vergangenen Geschäftsjahr von einer Reihe lukrativer Börsengänge und Beteiligungen profitierte und den höchsten Jahresgewinn jemals erzielte mit umgerechnet etwa 37,8 Milliarden Euro. Die Analysten von Jefferies zeigen sich enttäuscht darüber, dass Softbank nach dem Auslaufen eine Aktienrückkaufprogramms kein neues angekündigt habe.

Auch Toyota (-0,8%) profitieren nicht von starken Geschäftszahlen. Der Autobauer konnte den Nettogewinn in seinem vierten Quartal mehr als verdoppeln und rechnet zudem für das neue Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Verkaufszahlen um 6,4 Prozent auf 10,6 Millionen Fahrzeuge.

Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewinnen Kirin Holdings gut 3 Prozent, während Shiseido um 1,6 Prozent nachgeben.

In Sydney bricht der Kurs des Xero um über 10 Prozent ein, nachdem das Technologieunternehmen die Erwartungen der Analysten nicht erreichte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.008,70 -0,51% +6,40% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.648,71 -1,77% +2,56% 08:00 Kospi (Seoul) 3.145,04 -0,53% +9,45% 08:00 Schanghai-Comp. 3.437,14 -0,74% -1,03% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.970,78 -0,92% +2,88% 10:00 Straits-Times (Sing.) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2074 +0,0% 1,2072 1,2133 -1,1% EUR/JPY 132,43 +0,0% 132,38 132,00 +5,0% EUR/GBP 0,8586 -0,0% 0,8587 0,8582 -3,9% GBP/USD 1,4061 +0,0% 1,4059 1,4133 +2,8% USD/JPY 109,69 +0,0% 109,66 108,79 +6,3% USD/KRW 1131,16 -0,2% 1132,91 1124,86 +4,2% USD/CNY 6,4550 -0,0% 6,4571 6,4411 -1,1% USD/CNH 6,4545 -0,1% 6,4579 6,4393 -0,7% USD/HKD 7,7663 +0,0% 7,7661 7,7665 +0,2% AUD/USD 0,7721 -0,1% 0,7729 0,7805 +0,3% NZD/USD 0,7164 +0,0% 0,7161 0,7234 -0,3% Bitcoin BTC/USD 50.770,75 -7,1% 54.634,25 57.266,00 +74,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,45 66,08 -1,0% -0,63 +34,6% Brent/ICE 68,69 69,32 -0,9% -0,63 +33,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,00 1.816,40 +0,1% +1,60 -4,2% Silber (Spot) 27,05 27,08 -0,1% -0,02 +2,5% Platin (Spot) 1.219,00 1.215,78 +0,3% +3,23 +13,9% Kupfer-Future 4,76 4,75 +0,1% +0,00 +35,0%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2021 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.