FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Singapur findet wegen des Feiertags Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Angesichts der Gewalteskalation in Nahost wächst die Sorge, dass die Auseinandersetzungen in einen neuen Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas münden könnten. In der Nacht zu Donnerstag wurde erneut im Süden Israels, in der Wirtschaftsmetropole Tel Aviv und erstmals auch im Norden des Landes Raketenalarm ausgelöst. Fünf Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt, als ein Geschoss in einen Wohnkomplex in Petach Tikwa nahe Tel Aviv einschlug. Das israelische Militär setzte in der Nacht zu Donnerstag seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fort. Die Attacken richteten sich unter anderem gegen ein Gebäude, das mit der "Spionageabwehr" der Hamas in Verbindung steht, sowie gegen das Haus eines Hamas-Kommandanten. Am Mittwoch hatte die israelische Luftwaffe bereits bei hunderten Einsätzen Einrichtungen der radikalislamischen Hamas und anderer militanter Gruppen im Gazastreifen bombardiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 500.000 zuvor: 498.000 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.072,25 +0,37% Nasdaq-100-Indikation 13.042,50 +0,50% Nikkei-225 27.533,60 -2,18% Hang-Seng-Index 27.875,15 -1,26% Kospi 3.122,62 -1,23% Shanghai-Composite 3.430,45 -0,93% S&P/ASX 200 6.996,40 -0,69%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die Sorge, dass die US-Notenbank zur Eindämmung des starken Preisauftriebs schneller als gedacht eine restriktivere Geldpolitik mit möglicherweise steigenden Zinsen ergreifen könnte, lastet am Donnerstag auf den Aktienkursen. Die Börsen folgen damit der sehr schwachen Wall Street. In Tokio büßt der Nikkei-Index in der Region am stärksten ein. Der Dollar zeigt sich mit der Zinsspekulation deutlich erhöht, er kostet beispielsweise 109,74 Yen, verglichen mit 108,90 zur gleichen Vortageszeit. Softbank stechen in Tokio mit einem Minus von 6,5 Prozent heraus, obwohl der Technologieinvestor im vergangenen Geschäftsjahr von einer Reihe lukrativer Börsengänge und Beteiligungen profitierte und den höchsten Jahresgewinn jemals erzielte mit umgerechnet etwa 37,8 Milliarden Euro. Die Analysten von Jefferies zeigen sich enttäuscht darüber, dass Softbank kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt habe. Toyota (-0,8%) profitieren nicht von starken Geschäftszahlen. Der Autobauer konnte den Nettogewinn in seinem vierten Quartal mehr als verdoppeln und rechnet zudem für das neue Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Verkaufszahlen um 6,4 Prozent auf 10,6 Millionen Fahrzeuge. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewinnen Kirin Holdings gut 3 Prozent, während Shiseido um 1,6 Prozent nachgeben. In Sydney bricht der Kurs von Xero um über 10 Prozent ein, nachdem das Technologieunternehmen die Erwartungen der Analysten enttäuscht hat.

US-NACHBÖRSE

Vroom schossen um 11,3 Prozent nach oben. Der Online-Gebrauchtwagenhändler hatte einen geringeren Verlust im ersten Quartal verbucht als am Markt erwartet. Der deutlich gestiegen Umsatz übertraf die Prognosen. Shift Technologies gewannen 4,5 Prozent. Der Anbieter einer Online-Gebrauchtwagen-Plattform steigerte den Umsatz deutlich und erhöhte den Ausblick auf das laufende Jahr. Sonos (+14,9%) verzeichnete für das zweite Geschäftsquartal nach einem Vorjahresverlust nun einen Gewinn. Zudem erhöhte der Anbieter von Audio-Unterhaltungselektronik den Umsatzausblick. Bumble gaben 1,0 Prozent, obwohl der Anbieter einer Dating-App ein Nutzer- und Umsatzwachstum vermeldet hatte und der Gewinn die Erwartungen übertraf. Die Aktie liegt damit nach ihrem Börsendebüt im Februar auf einem Rekordtief. Poshmark sackten um 13,2 Prozent ab, nachdem der Secondhand-Modehändler für das erste Quartal einen höheren Verlust als im Vorjahr vermeldet hatte. Ähnlich bei Thredup (-8,9%) - das Unternehmen ist ebenfalls im Online-Second-Hand-Modegeschäft tätig. 1Life Healthcare knickten um 8,4 Prozent ein. Die Kette von medizinischen Kliniken hatte für das erste Quartal einen Verlust vermeldet, der doppelt so hoch war, wie von Analysten erwartet. Contextlogic rutschten um 13,9 Prozent ab. Auch der Betreiber der E-Commerce-Plattform Wish hatte einen höheren Verlust für das erste Quartal vermeldet als erwartet. Coupang verloren 3,3 Prozent. Das südkoreanische E-Commerce-Unternehmen hatte für das erste Quartal einen höheren Verlust als von Analysten erwartet geschrieben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.587,40 -1,99 -681,76 9,74 S&P-500 4.062,95 -2,15 -89,15 8,17 Nasdaq-Comp. 13.031,68 -2,67 -357,75 1,11 Nasdaq-100 13.001,63 -2,62 -349,63 0,88 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,05 Mrd 0,994 Mrd Gewinner 475 889 Verlierer 2.899 2.488 Unverändert 104 119

Sehr schwach - Inflations- und Zinserhöhungsängste lasteten schwer, nachdem die US-Verbraucherpreise im April noch viel deutlicher als ohnehin erwartet und so stark wie zuletzt 2009 gestiegen waren. Die Preisdaten schürten Ängste, dass die US-Notenbank darauf schneller als bislang spekuliert mit einer strafferen Geldpolitik reagieren könnte. Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite rund 8 Basispunkte auf 1,70 Prozent. Unternehmensseitig enttäuschte der Videospiele-Entwickler Electronic Arts mit (-1,2%) seinen Geschäftszahlen eher etwas. Ebenfalls negativ aufgenommen wurden die Zahlen von Wendy's (-1,4%) und Unity Software (-0,3%), während Fubo TV (+9,7%) nach einer Umsatzverdoppelung kräftig vorrückten. Amazon zeigten sich 2,2 Prozent schwächer, obwohl der Online-Handelsriese im Streit um Steuervergünstigungen mit der EU einen juristischen Erfolg erzielt hat. Allerdings gaben auch die anderen großen Technologieaktien deutlich nach, so etwa Apple (-2,5%), Alphabet (-3,1%) oder Microsoft (-2,9%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,16 3,6 5 Jahre 0,85 5,5 0,80 49,4 7 Jahre 1,34 7,0 1,27 69,2 10 Jahre 1,70 7,8 1,62 77,8 30 Jahre 2,41 5,9 2,35 76,1

Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite im Gefolge der hohen Inflation rund 8 Basispunkte auf 1,70 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2077 +0,0% 1,2072 1,2133 -1,1% EUR/JPY 132,44 +0,0% 132,38 132,00 +5,0% EUR/GBP 0,8588 +0,0% 0,8587 0,8582 -3,8% GBP/USD 1,4063 +0,0% 1,4059 1,4133 +2,8% USD/JPY 109,66 -0,0% 109,66 108,79 +6,2% USD/KRW 1131,19 -0,2% 1132,91 1124,86 +4,2% USD/CNY 6,4559 -0,0% 6,4571 6,4411 -1,1% USD/CNH 6,4556 -0,0% 6,4579 6,4393 -0,7% USD/HKD 7,7667 +0,0% 7,7661 7,7665 +0,2% AUD/USD 0,7716 -0,2% 0,7729 0,7805 +0,2% NZD/USD 0,7161 +0,0% 0,7161 0,7234 -0,3% Bitcoin BTC/USD 51.005,25 -6,6% 54.634,25 57.266,00 +75,6%

Der Dollar zog mit Spekulationen über eine möglicherweise schon bald restriktiver agierenden US-Notenbank kräftig an, der Dollar-Index legte um 0,7 Prozent zu. Der Euro sackte von Kursen um 1,2120 vor Bekanntgabe der US-Teuerungsdaten bis auf 1,2072 Dollar ab und stand zuletzt nur minimal darüber.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,30 66,08 -1,2% -0,78 +34,3% Brent/ICE 68,57 69,32 -1,1% -0,75 +33,4%

Die Ölpreise legten um rund 0,8 Prozent zu, obwohl die US-Ölvorräte gemäß den offiziellen Daten vom Mittwoch weniger stark sanken als erwartet. Unterstützung kam aber von der Internationalen Energieagentur (IEA). Diese erwartet, dass gegen Ende des Jahres die Nachfrage das Angebot am Ölmarkt übersteigen wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,29 1.816,40 +0,0% +0,89 -4,3% Silber (Spot) 26,98 27,08 -0,4% -0,10 +2,2% Platin (Spot) 1.216,25 1.215,78 +0,0% +0,48 +13,6% Kupfer-Future 4,76 4,75 +0,1% +0,00 +35,0%

Der Goldpreis (-0,9%) wurde vom gestiegenen Dollar und den höheren Renditen am Anleihemarkt in die Zange genommen. Auch dass Gold als Inflationsschutz dient, stützte den Preis nicht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / ISRAEL

US-Präsident Joe Biden hat inmitten der Gewalteskalation im Nahen Osten mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. "Meine Erwartung und meine Hoffnung ist, dass das eher früher als später endet", sagte Biden über die Gewalt zwischen Israel und Palästinensern. Zugleich betonte der US-Präsident: "Israel hat das Recht sich zu verteidigen, wenn tausende Raketen in sein Territorium fliegen."

UN / CHINA

Deutschland, die USA und Großbritannien haben China bei einer UN-Konferenz aufgefordert, die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren zu beenden. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen rief Peking auf, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu achten und die Haftlager in der Provinz Xinjiang zu schließen. Wenn China nichts zu verbergen habe, solle es der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte endlich "ungehinderten Zugang" nach Xinjiang gewähren.

HACKERANGRIFF USA

Angesichts von Panikkäufen nach dem Hackerangriff auf eine US-Pipeline hat sich die Lage an den Tankstellen des Landes weiter verschärft. Tausende Tankstellen im Osten der USA hatten am Mittwoch kein Benzin mehr, an noch funktionierenden Zapfsäulen bildeten sich lange Schlangen.

FLOYD-GERICHTSVERFAHREN

Im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd hat der zuständige Richter den Weg für eine besonders harte Strafe gegen den verurteilten Ex-Polizisten Derek Chauvin freigemacht. Richter Peter Cahill erkannte am Mittwoch in Minneapolis vier erschwerende Tatumstände an. Chauvin habe unter anderem mit "besonderer Grausamkeit" gehandelt, als er dem festgenommenen Floyd am 25. Mai 2020 mehr als neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt habe.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkoreas staatlicher Think Tank hat seine Wachstumsprognose 2021 für das Land angehoben, deren Aufschwung nun dank reger Exporte und Investitionen an Fahrt gewinnt. Das Korea Development Institute stellt in seinem halbjährigen Bericht nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,8 Prozent in Aussicht. Im November wurden noch 3,1 Prozent erwartet. 2022 soll die Wirtschaft dann um 3,0 Prozent wachsen.

BOEING

Der Flugzeugbauer steht kurz vor einer Lösung zur Nachbesserung der Triebwerksverkleidungen, wie jener, die an einer 777 der Fluglinie United Airlines Anfang des Jahres über Colorado auseinandergebrochen ist. Die Nachbesserung könnte bereits Anfang Juni abgeschlossen sein und soll verhindern, dass sich Flugzeugteile in der Luft lösen und das Flugzeug treffen und beschädigen oder auf den Boden fallen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

QIAGEN

Erfolg für einen Corona-Test von Qiagen: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen Schnelltest zur Entdeckung von SARS-CoV-2-Antikörpern durchgewunken. Damit ist das tragbare Testgerät verfügbar für professionelles Medizinpersonal in den USA.

TESLA

Der US-Elektroautobauer hat Zahlungen mit der Kryptowährung Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt. Der schnell ansteigende Verbrauch fossiler Brennstoffe für die Herstellung der Bitcoins und die Transaktionen mit der Kryptowährung sei bedenklich, erklärte Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter.

