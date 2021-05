Es wird prognostiziert, dass der Wasserstoffmarkt bis 2050 2,5 Billionen US-Dollar wert sein wird. In einer Branche, die in den nächsten Jahrzehnten so viel Aufschwung erfahren wird, ist noch nicht gewiss, welches Unternehmen dann an der Spitze der Branche steht. Da lohnt es sich, Unternehmen zu analysieren, die heute populär sind. Die Sunhydrogen-Aktie (WKN: A2P662) ist mit 37.541 Orders seit Jahresanfang die am meisten gehandelte Wasserstoffaktie an der Börse Stuttgart (Bezugsdatum: 10.05.2021; ...

