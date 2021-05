Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) hat zugegebenermaßen eine bewegte Vergangenheit. Als ehemalige Volksaktie haben einige Investoren signifikante Verluste mit der Aktie eingefahren. Ältere Foolishe Investoren erinnern sich vielleicht an dieses Kapitel. Oder haben es im schlechtesten Szenario selbst hinter sich. Die Deutsche Telekom ist heute jedoch nicht mehr das, was sie damals war. Tatsächlich ist die ehemalige Volksaktie mit Blick auf das erste Quartal jetzt sogar in der Wachstumsspur. ...

