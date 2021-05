DEPOT-BOOSTER: NEWS-KNALLER bringt über 20% Gewinn! Der Startschuss zur nächsten 300%-Rallye!? Weitere Top-Meldungen folgen!

Anzeige / Werbung

GEWALTIGES WACHSTUM bei innovativen digitalen ETN-Produkten von 0 auf 103 Mio. USD in 5 Monaten bei unserem Blockchain-Favorit Nr.1! Mit dem neuen börsennotierten ETH Zero-Produkt werden jetzt massive Marktanteile erober

HIGHLIGHTS: Verwaltete Assets explodieren auf über 100 Mio. USD!

In einem kürzlichen Interview sprach der CEO von dem Ziel 1 Mrd. in börsennotierten Tracker-Zertifikaten verwalten zu wollen. In den letzten 5 Monaten explodierte das AUM von 0 auf 106 Mio.!

Liebe Leserinnen und Leser!

Vergessen Sie den heutigen Bitcoin Kurs oder hohe Tages-Schwankungen, die von Elon Musk ausgelöst werden...

Das sind absolute Einstiegs-Chancen!

Vor allem bei unserer Blockchain-Rakete geht jetzt es massiv vorwärts, wie Sie gleich erfahren werden! Wie oft waren Sie in den letzten Tagen und Monaten vor dem Computer und hätten gerne gekauft, aber der Preis war weggelaufen? Dann handeln Sie jetzt rational und nutzen Rücksetzer als seltene Gelegenheit zum Einstieg!

NEWS-KNALLER bei DEFI TECHNOLOGIES: JETZT WIRD ES SPANNEND!!!

Die zweitgrößte Krypto-Währung nach Bitcoin ist Ethereum (ETH). Per 12.05.21 lag die Marktkapitalisierung bei mehr als 475 Mrd. USD! Und das nicht ohne Grund: Hunderte Blockchainprojekte basieren auf dem dezentralen "Super-Computer" mit der Programmiersprache Solidity.

Was macht dabei ETH so wertvoll?

Die überwiegende Zahl an DeFi-Projekten basiert auf der ETH Blockchainarchitektur.

Aber auch die neue Sub-Anlageklasse der Non-Fungible-Token (ERC-721 Protokoll) nutzt sehr oft die Ethereum Blockchain als Fundament. Somit ist auch eine zukünftige Nachfrage nach der wertvollen Kryptowährung gewährleistet.

Ein starkes Netzwerkwachstum kommt auch vor allem durch dezentrale Anwendungen (dApps), die auf der Ethereum-Chain ausgeführt werden. Diese decken mittlerweile eine breite Palette von Branchen ab, darunter die Kreditvergabe, Handel, Glücksspiel, Versicherung, Content-Streaming, Dateiaustausch, NFTs oder sogar Prozessfinanzierung.

Fast alle digitalen Güter und Dienstleistungen können von einem autonomen und dezentralen Abwicklungssystem profitieren. Die Möglichkeiten für Ethereum bleiben somit gigantisch!

Das Ether-Netzwerk wächst enorm - so stieg die Anzahl an ETH-Adressen seit 2019 von 48 auf nun 106 Millionen! Diese Massen-Adaption ist extrem positiv für das gesamte Krypto- und Blockchain-Universum!

Quelle: Glassnode.com

Wir setzen schon lange auf den Gewinner und Marktführer in diesem Bereich und das sollten Sie auch tun! Ihr Depot wird es Ihnen schon bald danken!

DeFi Technologies Inc. (WKN: A2QQBN) wird einer der Mega-Profiteure des nachhaltigen Blockchain- und Krypto-Booms sein. Wir erwarten hier mittelfristig einen Börsenwert von mehr als 1 Mrd. CAD und mehrere hundert Prozent an Kursgewinnen!

Schauen wir heute etwas genauer auf das wichtige Unternehmensstandbein "DeFi ETN' von DeFi Technologies Inc:

Das erste börsennotierte ETN-Produkt von Valour mit dem Namen Bitcoin Zero wurde am 03.12.2020 lanciert und konnte in kürzester Zeit einen rasanten Zuwachs an Vermögenswerten unter Management (AUM) verzeichnen. So konnte das verwaltete Vermögen in den ersten Monaten des Jahres bei diesem Produkt auf 50 Mio. $ gesteigert werden.

Und mit ETH Zero ist im April 2021 schon das nächste Produkt auf den Markt gekommen, wie der Pressemeldung des Unternehmens (Link hier) zu entnehmen ist.

Dieses Alleinstellungsmerkmal wird für massive Mittelzuflüsse sorgen und anderen Anbietern Marktanteile abnehmen! Warum?

ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt (Exchange Traded Product/ETP), mit dem man direkt in Ethereum investiert.

Bisher mussten Personen, die über ein ETP die Währung Ether (ETH) nutzen wollten, Verwaltungsgebühren von bis zu 2,5% bezahlen; dies kann den Wert der Veranlagung entsprechend verringern.

Mit der Einführung von Ethereum Zero bietet Valour den Anlegern ein ETP, dass die Wertentwicklung des zweitgrößten digitalen Vermögenswerts der Welt abbildet, ohne dass dabei Verwaltungsgebühren anfallen.

Auch wenn bei den bestehenden beiden Produkten keine Managementgebühren erhoben werden, kann das Unternehmen enorme DeFi-Erträge aus Staking & Yield Farming von 5, 15 aber auch bis zu mehreren Hundert Prozent bei manchen DeFi-Blockchainprotokollen erwirtschaften, die auch teilweise an die Kunden weitergegeben werden.

Am 12. Mai 2021 veröffentlichte DeFi Technologies (WKN: A2QQBN) eine Sensations-Meldung (Link hier):

So konnte der DeFi-Gigant einen fulminanten Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM) von 0 auf 106 Mio. C$ innerhalb von nur 5 Monaten vermelden.

Und der CEO von DeFi Technologies, Wouter Witvoet, erwartet mittelfristig sogar einen Anstieg auf 1 Mrd. $ was zu enormen Erträgen führen wird.

Quelle: Youtube.com, RedChip Companies

Das komplette Interview mit dem CEO, Wouter Witvoet, können Sie sich hier bequem anschauen: YOUTUBE-LINK

Schauen wir kurz auf die letzte Pressemeldung, die ein Update der 100%igen Tochter von DeFi Technologies, Valour Structured Products, beinhaltete:

Valour verzeichnet Rekordbeteiligung von Investoren auf nordischem Wachstumsmarkt sowohl beim ETH Zero als auch an BTC Zero Produkt.

ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt für eine direkte Beteiligung an Ethereum und ist seit dem Start am 30. März 2021 im Durchschnitt um 3.752% pro Monat gewachsen.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, Risikominderung und operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist.

Für jedes Produkt, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft Valour die entsprechende Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts, je nach Fall ETH oder BTC, was bedeutet, dass die Produkte jederzeit vollständig abgesichert sind.

Wouter Witvoet, CEO von Defi Technologies kommentiert wie folgt:

Unsere These ist, dass wir eine kontinuierliche DeFi-Einführung mit spektakulären Raten verzeichnen werden. Dies ist das Wachstum des gesamten festgeschriebenen Werts der DeFi-Verträge. Per 11. Mai 2021 liegt der festgeschriebene Gesamtwert der DeFi-Verträge bei 83 Milliarden $ - eine Steigerung von 37 Milliarden $ bzw. 124 % seit März 2021."

"Wir sind mit der Akzeptanz von Ethereum Zero sehr zufrieden. Wie in einigen unserer früheren Pressemitteilungen erwähnt, sehen wir Ethereum als Eckpfeiler von DeFi, zumal die meisten Anwendungen auf seiner Blockchain geschrieben werden. Aus diesem Grund sind wir eine Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies eingegangen, einem der größten Miner von Ethereum.

Sollte es DeFi Technologie gelingen, durchschnittlich 8% an Staking Rewards (Erträge) zu erzielen und die AUM auf 1 Mrd. zu steigern, lägen die jährlichen Gewinne alleine dieses einen Standbeins bei 80 Mio. $. oder bauch einen Unternehmenswert je Aktie von 3,12 €!

Das wäre alleine ein Kurspotential von über 230%! Hinzu kommen die Gewinne der anderen Standbeine!

In einem Interview mit dem Magazin Best Execution (Link Artikel hier) sprach Diana Biggs, CEO der 100%igen Tochter "Valour Structured Products' von dem Ziel, die Anzahl der börsennotierten Produkte (Tracker Zertifikate auf digitale Währungen und Blockchain-Protokolle) bis zum Jahresende auf 10 Stück ausweiten zu wollen!

Zitat von Frau Diana Biggs:

"Das Bitcoin Zero ETN ist an der schwedischen Börse für den nordischen Wachstumsmarkt notiert und gehört seit seiner Einführung durchweg zu den drei umsatzstärksten ETP's. Wir wollen die Produkte in diesem Jahr auf weiteren europäischen Märkten anbieten. Unsere ETP's bieten Anlegern die Möglichkeit, über die gängigen Anlagekanäle in digitale Vermögenswerte zu investieren. Die Produkte sind an regulierten Wertpapierbörsen notiert, was bedeutet, dass sie leicht über eine normale Bank oder ein Maklerkonto gekauft werden können."