Überraschend stoppt der Elektroautohersteller Tesla Zahlungen in Bitcoin. Das Unternehmen von Elon Musk stört sich an dem hohen Energieverbrauch zum Minen der Digitalwährung und will sie deshalb vorerst nicht mehr akzeptieren. In der Nacht auf Donnerstag stürzt der Kurs zeitweise auf unter 50.000 Dollar.Tesla-Chef Musk erklärte den Rückzieher auf Twitter mit dem rapide ansteigenden Verbrauch von fossilen Brennstoffen für die Herstellung von und Transaktionen mit Bitcoins. Vor allem, dass viel Kohleenergie ...

