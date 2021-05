Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit vier Transaktionen mit einem aggregierten Volumen von EUR 3,5 Mrd. zeigte sich der Primärmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen wieder von seiner lebhaften Seite, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Den Start habe die DNB Boligkreditt (ISIN XS2341719503/ WKN A3KQTS) mit ihrer zweiten EUR-Benchmark in 2021 markiert. Mit sieben Jahren Laufzeit laufe der Deal im Vergleich zur Emission aus dem Januar nicht nur kürzer, sondern sei mit EUR 1,0 Mrd. zudem auch etwas kleiner als der Bond zum Jahresauftakt (EUR 1,5 Mrd.). Nachdem der Deal zunächst mit ms +3 Bp area in die Vermarktung gegangen sei, sei er letzten Endes zu ms flat an den Markt gebracht worden. Mit EUR 1,8 Mrd. an Nachfrage sei die Transaktion zudem fast doppelt überzeichnet gewesen. Mit je rund 30% seien die größten Anteile des Bonds an Investoren aus UK/Ireland bzw. der DACH-Region gegangen. Weiteres nennenswertes Volumen sei in die Benelux-Staaten (15%), nach Frankreich (11%) sowie nach Skandinavien (10%) gegangen. In Analogie zu der regionalen Aufteilung hätten bei der Investorenart ebenfalls zwei Gruppen dominiert. Banken seien 44% zugeteilt worden, Asset Managern 43%. Die verbleibenden 13% seien an Central Banks/Official Institutions gegangen. ...

