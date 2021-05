Aixtron hat bis dato in einem herausfordernden Börsenumfeld Federn lassen müssen. Vom All Time High bei 20 Euro verlor die Aktie auf Monatsfrist rund 25 Prozent an Kurswert. Die Wahrscheinlichkeit eines Rebounds aufgrund eines Indikators im überverkauften Bereich ist größer als die Unterschreitung der Unterstützung bei 14,51 Euro. AIXTRON ist gut ins Jahr 2021 gestartet. Das weltweit zu den führenden Anbietern von Depositionsanlagen ...

