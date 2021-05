Unterföhring (ots) -- Die Kellerduelle Hertha BSC gegen 1. FC Köln und FC Augsburg gegen Werder Bremen, alle weiteren Einzelspiele des Nachmittags und die Original Sky Konferenz am Samstag ab 13.30 Uhr mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann- Das Rennen um die Plätze in der UEFA Champions League mit 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag ab 17.30 Uhr live und exklusiv- Alles zum Spieltag in "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" mit Hans Sarpei und Mirko Slomka sowie "Matchplan" mit Alexander Zorniger und Manuel Baum am Freitagabend ab 18.30 Uhr- Die 2. Bundesliga mit der Original Sky Konferenz und allen neun Einzelspielen am Sonntag ab 14.30 Uhr live- "Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag ab 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News- Exklusiv für Sky Q Kunden: Hertha gegen Köln am Samstag in UHD und in HDR- Der Mai der Entscheidungen: alle Entscheidungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Premier League sowie das Finale des DFB-Pokals und der UEFA Champions League diesen Monat live bei Sky- Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 13. Mai 2021 - Nachdem der FC Bayern am vergangenen Samstag die neunte Meisterschaft in Folge feiern konnte, fallen an diesem und dem nächsten Wochenende alle weiteren Entscheidungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Bis auf den Deutschen Meister und den jeweils ersten Absteiger beider Ligen, sind alle weiteren wichtigen Fragen noch offen.Sky überträgt am Samstag und Sonntag jeweils alle neun Partien des 33. Spieltags in der Bundesliga (https://www.sky.de/fussball/bundesliga-live-191866) und der 2. Bundesliga live und exklusiv.Am Samstag um 13.30 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann im Studio, um die Zuschauer im "tipico Countdown" auf die Spiele des Nachmittags einzustimmen. Im Fokus steht vor allem der Abstiegskampf, wenn Hertha BSC und der 1. FC Köln sowie der FC Augsburg und Werder Bremen in direkten Kellerduellen aufeinandertreffen. Parallel trifft Arminia Bielefeld auf die TSG Hoffenheim. Unter besonderem Druck stehen dabei die Kölner, die theoretisch am Samstag absteigen könnten. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie zwischen Hertha und dem 1. FC Köln auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.Alle insgesamt sieben Partien des Nachmittags, überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Aufgrund des Pokalfinals an diesem Donnerstag finden ausnahmsweise auch am 33. Spieltag zwei Begegnungen erst am Sonntag statt. In beiden Spielen geht es um die Tabellenplätze zwei bis vier, die zur Teilnahme an der UEFA Champions League berechtigen. Zunächst begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Kai Dittmann die Zuschauer ab 17.30 Uhr live aus Mainz, wo Borussia Dortmund beim FSV zu Gast ist. Direkt im Anschluss folgt das Duell des Tabellenzweiten RB Leipzig gegen den Dritten VfL Wolfsburg. Moderatorin Britta Hofmann und Kommentator Toni Tomic melden sich ab 20.15 Uhr aus Leipzig.Die 2. Bundesliga mit möglichen Aufstiegsfeiern der Bochumer und KielerBereits ab 14.30 Uhr berichtet Sky am Sonntag aus der 2. Bundesliga und überträgt alle neun Begegnungen des 33. Spieltags live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Sowohl der VfL Bochum als auch Holstein Kiel könnten dann bereits den Aufstieg perfekt machen. Dem VfL Osnabrück hingegen droht im Falle einer Niederlage gegen den HSV der Gang in die 3. Liga, sofern in den Parallelspielen Braunschweig gegen Würzburg und Sandhausen gegen Regensburg gewinnen."Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag um 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport NewsAm Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit der "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", um gemeinsam mit seinen Gästen den laufenden Bundesliga-Spieltag und aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.Alles zum Spieltag in "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" und "Matchplan" am FreitagabendAm Freitagabend eröffnet Sky den Bundesliga-Spieltag diesmal bereits um 18.30 Uhr mit "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" und liefert einen Überblick über das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Moderatorin Britta Hofmann, Hans Sarpei und Mirko Slomka beleuchten auf Sky Sport Bundesliga 1 die anstehenden Partien.Direkt danach um 20.00 Uhr begrüßt Jan Henkel die Zuschauer auf Sky Sport News zu einer neuen Ausgabe der Taktik-Challenge "Matchplan". Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln am Samstagnachmittag, die Jan Henkel mit seinen Gästen fußballtaktisch unter die Lupe nehmen wird. Anlässlich dieser Partie sind es Alexander Zorniger und Manuel Baum, die jeweils in die Rolle des Trainers einer der beiden gegenüberstehenden Mannschaften schlüpfen. Zorniger wird dabei seinen Matchplan für die Hertha, Baum für den 1. FC Köln präsentieren.Der Mai der Entscheidungen bei SkyOb Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League oder UEFA Champions League: Nur mit Sky können Fußballfans bei allen Entscheidungen, die in diesem Monat fallen, live dabei sein. Im verbleibenden Monat überträgt Sky alle 18 Spiele des 33. und 34. Spieltags in der Bundesliga und 2. Bundesliga live und exklusiv. Darüber hinaus zeigt Sky auch die Entscheidungen in der Premier League, das DFB-Pokalfinale sowie Finale der UEFA Champions League am 29. Mai live.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Sky Ticket bietet flexible Alternativen an (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport?intcmp1=st:index:header:ssp)). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 33. Bundesliga-Spieltag bei Sky:Freitag:17.00 Uhr: "Abstiegskampf Spezial" auf Sky Sport News18.30 Uhr: "Dein Verein - die Bundesliga Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 120.00 Uhr: "Matchplan" zu Hertha BSC gegen 1. FC Köln auf Sky Sport NewsSamstag:13.30 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 115.15 Uhr: Hertha BSC - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15.15 Uhr: FC Augsburg - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 315.15 Uhr: Arminia Bielefeld - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 415.15 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 515.15 Uhr: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 615.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 715.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 817.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1Sonntag:11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 114.30 Uhr: die Original Sky Konferenz und (ab 15.20 Uhr) alle neun Einzelspiele des 33. Spieltags der 2. Bundesliga live auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 10, ab 17.30 Uhr "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 120.15 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 123.00 Uhr: "Bundesliga Kompakt" auf Sky Sport Bundesliga 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4914343