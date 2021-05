Die aktuell längste Serie: Südzucker mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.40%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch paragon mit 8,45% auf 11,55 (374% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,87%) vor Nikola mit 6,26% auf 12,57 (76% Vol.; 1W 20,63%) und Heidelberger Druckmaschinen mit 4,90% auf 1,41 (89% Vol.; 1W 6,64%). Die Tagesverlierer: 3D Systems mit -12,53% auf 21,02 (110% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,46%), SLM Solutions mit -8,25% auf 15,56 (104% Vol.; 1W -17,76%), Callaway Golf mit -6,90% auf 31,55 (314% Vol.; 1W 9,40%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (17535,13 Mio.), Nvidia (8348,91) und Alphabet (7821,84). Umsatzausreisser ...

