Südkoreanischer Think Tank erhöht Wachstumsprognose 2021

Südkoreas staatlicher Think Tank hat seine Wachstumsprognose 2021 für die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens angehoben, deren Aufschwung nun dank reger Exporte und Investitionen an Fahrt gewinnt. Das Korea Development Institute stellt in seinem halbjährigen Bericht nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,8 Prozent in Aussicht. Im November wurden noch 3,1 Prozent erwartet. 2022 soll die Wirtschaft dann um 3,0 Prozent wachsen.

Angst vor neuem Krieg zwischen Israel und der Hamas

Angesichts der Gewalteskalation in Nahost wächst die Sorge, dass die Auseinandersetzungen in einen neuen Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas münden könnten. In der Nacht zu Donnerstag wurde erneut im Süden Israels, in der Wirtschaftsmetropole Tel Aviv und erstmals auch im Norden des Landes Raketenalarm ausgelöst. Fünf Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt, als ein Geschoss in einen Wohnkomplex in Petach Tikwa nahe Tel Aviv einschlug.

Rom setzt auf stärkere Unterstützung der EU bei Flüchtlingsaufnahme

Italien setzt auf eine stärkere Unterstützung der EU-Partner bei der Aufnahme von Flüchtlingen. "Unser Ziel ist die sofortige Einführung eines provisorischen Notfallmechanismus für die Umsiedlung geretteter Migranten, der auf denselben Prinzipien des Teilens und der Solidarität basiert wie die Abkommen von Malta", sagte Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch in Rom. Die Vereinbarungen von 2019 hatten die freiwillige Umsiedlung von Migranten in etwa zehn Länder, darunter Frankreich und Deutschland, ermöglicht.

May 13, 2021 04:04 ET (08:04 GMT)

