Die Aktien von Westwing, einem Unternehmen für Internethandel rund um Home & Living, mit Sitz in München, konnten am Vortag etwas ansteigen, befinden sich im heutigen frühen Handel aber wieder unter Druck. Aktuell notieren die Papiere mit einem Abschlag von 0,93% bei 42,60 Euro. Es bietet sich eine neue Short-Position im Bereich von 43,10 Euro an. Der Stopp liegt über dem 10er-EMA bei 45,80 Euro, das Kursziel ist bei ...

