Freiburg (www.anleihencheck.de) - AEVIS VICTORIA: Konsolidierter Umsatz im ersten Quartal 2021 steigt auf CHF 195,7 Mio. - AnleihenewsSwiss Medical Network SA, eine 90%ige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), erzielte einen Umsatz von CHF 172,5 Millionen, ein Plus von 8,1% gegenüber 2019 (CHF 159,6 Millionen) und 13,3% gegenüber 2020 (CHF 152,3 Millionen), so AEVIS VICTORIA SA in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad-hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...