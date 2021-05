Hamburg (ots) - "Zwischen Hamburg und Haiti" ist die älteste und wohl traditionsreichste Reisesendung im deutschen Radio. Seit 70 Jahren berichten Reporter*innen aus fernen Ländern und fremden Welten. Inzwischen zählt "Zwischen Hamburg und Haiti" mit rund 90.000 Abrufen im Monat zu den zehn erfolgreichsten Podcast-Angeboten von NDR Info.Zum Jubiläum am Sonntag, 16. Mai, gibt es eine Sonderausgabe von "Zwischen Hamburg und Haiti". NDR Redakteurin Juliane Eisenführ und ihr Kollege Udo Schmidt erinnern an die Anfänge der Sendung, sie holen die besten Geschichten "Zwischen Hamburg und Haiti" hervor und lassen in historischen O-Tönen Werner Baecker zu Wort kommen, der die Idee zur Sendung hatte.An einem Sonntagvormittag am 16. Mai 1951 ging "Zwischen Hamburg und Haiti" erstmals auf Sendung. Baecker hatte erkannt, wie sehr die Menschen, die noch in den Trümmerlandschaften des Krieges lebten, vom Reisen träumten. Der Gardasee, das Mittelmeer und Amerika waren Sehnsuchtsziele. "Zwischen Hamburg und Haiti" öffnete ihnen ein Fenster in diese fremden Welten und wurde mit seinen lebendigen Berichten schnell außerordentlich populär.Auch heute noch erzählen die Autor*innen auf NDR Info und im Podcast "Zwischen Hamburg und Haiti" von ihren Reiseerlebnissen und berichten, wie nahe und ferne Länder klingen, wie die Menschen dort leben und was sie bewegt.Die Sonderausgabe "Zwischen Hamburg und Haiti - Zum 70. Geburtstag" ist zu hören am Sonntag, 16. Mai, um 9.30 Uhr und noch einmal um 14.00 Uhr auf NDR Info. Den Jubiläumspodcast und 48 weitere Folgen mit Reportagen von Neuseeland über den Libanon bis ins Ruhrgebiet gibt es in der ARD Audiothek.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4914414