Frankfurt (www.fondscheck.de) - Industriemetalle werden teurer und teurer, so die Deutsche Börse AG.Der Preis von Kupfer sei am vorgestrigen Dienstag auf 10.738,50 US-Dollar je Tonne geklettert - ein neues Allzeithoch. Zum Vergleich: Anfang 2020 seien es nur rund 6.200 Dollar gewesen, Anfang dieses Jahres 7.800 US-Dollar. Grund für den rasanten Preisanstieg: Die guten Konjunkturaussichten weltweit, die die Nachfrage nach dem vor allem in der Bauwirtschaft, der Elektronik und im Transportwesen verwendeten Metall nach oben treiben würden. Dazu komme der schwache US-Dollar, der Kupfer außerhalb des US-Dollar-Raums verbillige. Außerdem würden immer mehr Investoren Kupfer als Inflationsschutz nutzen. ...

