Frankfurt (www.fondscheck.de) - VanEck Vectors erweitert das Angebot an Themen-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (ISIN IE00BMDKNW35/ WKN A2QQ8F) würden Anleger an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge direkt oder indirekt mit digitalen Vermögenswerten erwirtschaften würden. Hierzu würden Betreiber von Kryptobörsen oder Miningfirmen sowie Unternehmen zählen, die Hardware und Dienstleistungen für die Krypto-Industrie bereitstellen würden, z.B. Halbleiterproduzenten und Zahlungsdienstleister. Zusätzlich könnten Unternehmen in den Index aufgenommen werden, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in digitalen Wertgegenständen halten würden. ...

