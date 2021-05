ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Alstom nach Zahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Bahntechnikunternehmens hätten sich nach der Zahlenvorlage jüngst schlechter als der Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services entwickelt, schrieb Analystin Iris Zheng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund liege wohl hauptsächlich in den Unsicherheiten rund um den freien Barmittelzufluss (FCF) und den noch ausstehenden Jahreszielen. Sie senkte ihre FCF-Schätzungen und damit das Kursziel./ck/ajx



ISIN: FR0010220475

