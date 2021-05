NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Uniper von 24,00 auf 29,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das höhere Kursziel reflektiere Übernahmeerwartungen, denn der finnische Versorger Fortum könnte womöglich die vollständige Kontrolle übernehmen, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von dieser Übernahmesituation abgesehen sieht Musk aber nur wenig Gründe, die Uniper-Aktie im Depot zu haben./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 17:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

UNIPER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de