13. Mai 2021, Vancouver, British Columbia - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das "Unternehmen" oder "Havn Life"), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten widmet, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Liefervereinbarung (die "Liefervereinbarung") mit ATMA Journey Centers Inc. unterzeichnet hat. Havn Life wird die in Alberta ansässige Firma, die sich auf die Bereitstellung von innovativen psychedelikagestützten Therapien auf internationaler Ebene spezialisiert hat, exklusiv mit Psilocybin natürlichen Ursprungs beliefern.

Die Firma ATMA Journey Centers mit Niederlassungen in Calgary (Zentral-Alberta) und Costa Rica bietet "immersive Erlebnisreisen" mit Unterstützung von Psychedelika, die zweckgebunden und auf Patienten zugeschnitten sind, welche entweder nicht mehr lange zu leben haben oder unter Angstzuständen, Depressionen bzw. dem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden.

Als Vorreiter der kanadischen Psychedelikabranche war ATMA der erste private Anbieter, der im Rahmen einer von Health Canada gewährten Ausnahmegenehmigung laut Abschnitt 56 auf legale Weise psychedelikagestützte Therapien unter Einsatz von Psilocybin verabreichte. ATMA hat soeben drei weitere Ausnahmegenehmigungen für Patienten erhalten - ein weiterer Hinweis darauf, dass die Marktnachfrage nach zuverlässigem und sicherem Psilocybin aus natürlichen Quellen kontinuierlich steigt.

Mit dieser Liefervereinbarung festigt Havn Life seine Position als essentieller Anbieter von Psychedelika natürlichen Ursprungs in der Lieferkette der klinischen Dienstleistungen und Forschung.

"Wir freuen uns sehr, ATMA in unsere immer länger werdende Liste von Lieferpartnern einreihen zu können", erklärt Tim Moore, CEO von Havn Life. Nachdem wir Vereinbarungen mit Revive Therapeutics, The Heroic Hearts Project, Health Tech Connex und jetzt auch ATMA getroffen haben, sehen wir aktuell eine steigende Nachfrage nach der klinischen und labortechnischen Verwendung von Wirkstoffen natürlicher Herkunft, was unser Geschäftsmodell perfekt untermauert. Da immer mehr Studien die Wirksamkeit von therapeutischen Psychedelika belegen, wächst auch das globale Interesse an diesen Substanzen unweigerlich, und mit der in Vollbetrieb befindlichen und expandierenden Produktionsanlage in Jamaika ist Havn Life bestens gerüstet, um diese Nachfrage zu bedienen", fügt er hinzu.

"Wir sind mit dem Aufbau dieser Geschäftsbeziehung mit Havn Life sehr zufrieden", erklärt Vu Tran, Co-CEO und Mitbegründer von ATMA. "Nachdem unsere Patientenklientel immer weiter wächst, benötigen unsere Journey Centers eine standardisierte und nachhaltige Quelle von Psilocybin natürlichen Ursprungs, und Havn Life ist der ideale Partner, um diese Anforderung zu erfüllen", fügt er hinzu.

Alle gemäß der Liefervereinbarung durchzuführenden Transaktionen, einschließlich der Lieferung von Psilocybin im Rahmen dieser Vereinbarung, sind an die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften, wie auch jener von Health Canada, gebunden.

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über ATMA Journey Centers Inc.

ATMA ist ein privates Unternehmen der Gesundheitsbranche, das es als seine Aufgabe sieht, wirksame und innovative Heil- und Transformationserfahrungen anzubieten, die den "inneren Heiler" wecken und eine tiefere Verbindung mit sich selbst, mit anderen und mit der Schönheit der Welt herstellen. ATMA war der erste private Dienstleister in Kanada, der im Rahmen einer von Health Canada gewährten Ausnahmegenehmigung laut Abschnitt 56(1) auf legale Weise psychedelikagestützte Therapien für Patienten in der Palliativpflege durchführte. Weitere Informationen finden Sie unter Atmajourney.com.

