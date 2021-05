ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe im ersten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere vor allem das höhere Wachstum im Bereich Crop Science. Um das zweite Quartal herum könnte der Konzern seine Ziele anheben./ajx/tav



