Der Bodywear-Konzern Wolford hat das abgelaufene Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr 2020 Mai -Dezember) mit einem Umsatz von 68,0 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Rückgang von 22,8 Mio. Euro (ca. 25 Prozent) entspricht. Trotz der Umsatzverluste infolge von Covid-19 konnte wurde ein Ergebnis von +12,8 Mio. Euro erreicht (Vorjahres-Ergebnis -14,5 Mio. Euro). Hierbei seien die Effekte aus dem Immobilienverkauf und die Wertänderung von Right-of-Use-Assets infolge der Durchführung von Impairment-Tests mitberücksichtigt. Der Kaufpreis von 72 Mio. Eur für die Immobilie in der Wolfordstraße 1-3 in Bregenz wurde, wie berichtet, Anfang Mai zur vollständigen Entschuldung verwendet. Mit einer Steigerung von ca. 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war ...

