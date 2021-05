DJ EANS-News: Semperit AG Holding / Gabriele Schallegger scheidet aus Semperit-Vorstand aus - Petra Preining neue CFO

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personalia Wien, Österreich - 17. Mai 2021 - Mag. Gabriele Schallegger, CFO der Semperit AG Holding, legt ihr Vorstandsmandat mit 17. Mai 2021 aus persönlichen Gründen vorzeitig nieder. Zu ihrer Nachfolgerin wird für den Zeitraum von voraussichtlich einem Jahr Mag. Petra Preining, derzeit im Geschäftsleitungsteam der B&C-Gruppe sowie Geschäftsführerin der B&C Innovation Investments GmbH, bestellt. "Gabriele Schallegger hat die Transformation des Finanz- und IT-Bereichs bei Semperit in den vergangenen Monaten äußerst erfolgreich weitergeführt. Wir bedauern ihr Ausscheiden, respektieren jedoch ihre persönlichen Beweggründe und wünschen ihr für ihre weitere berufliche Tätigkeit alles Gute", sagt Dipl.-Ing. Herbert Ortner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Semperit AG Holding. "Mit Petra Preining, die sich bereits von März bis Oktober 2020 in ihrer interimistischen CFO-Funktion bei Semperit sehr bewährt hat, kehrt eine ausgewiesene Finanzexpertin mit umfassender Auslandserfahrung in das Unternehmen zurück." Nach der am 12. Mai 2021 via Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegebenen Nominierung des ausgewiesenen Industrieexperten Herbert Ortner zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde eine weitere wesentliche Personalentscheidung in den Organen der Semperit AG Holding getroffen, mit denen das Unternehmen für den weiteren Transformations- und Wachstumskurs bestmöglich aufgestellt ist. Angesichts ihrer Bestellung zum Vorstand werden die Mandate von Petra Preining im Aufsichtsrat und im Prüfungsausschuss der Semperit AG Holding ruhend gestellt. Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Judit Helenyi Director Investor Relations +43 676 8715 8310 judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)