Zug (www.fondscheck.de) - Zwei hochkarätige Investoren steigen beim auf Krypto-ETPs spezialisierten Anbieter 21Shares ein: Catherine Wood und Anthony Pompliano. Das gab Amun Holdings Limited, Eigentümer der 21Shares AG, am Dienstag, 11. Mai 2021, bekannt.Pompliano, Managing Partner von Pomp Investments, ist bekannt für seine Krypto-Affinität und seine bisher unternommenen Venture Capital Investments in diesem Bereich. Catherine Wood, CEO von ARK Investment Management LLC, gilt als eine der erfolgreichsten Investorinnen der Wall Street und fungiert in Zukunft als unabhängiges Mitglied des Board of Directors von Amun/21Shares. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...