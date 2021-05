In Tokio stehen die charttechnischen Weichen auf Korrektur. In unserem Beitrag vom 28.04.2021 "Japanischer Nikkei 225 verliert Dampf" hatten wir darauf hingewiesen, dass der Nikkei 225 zwischen sinkenden Tops und einem bereits gebrochenen kurzfristigen Aufwärtstrend eingeklemmt war und das Aufwärts-Momentum zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebraucht schien.Damals war der Index zwar schon am 21.04.2021 unter seinen flacheren Aufwärtstrend gefallen, aber noch nicht unter seine in Chart 1 als blaue gestrichelte Horizontale markierte statische ...

