NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2400 auf 2700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit angepassten Erwartungen an den Spirituosenkonzern. Dabei berücksichtigt er in seinen neuen Prognosen auch die geplante Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen und kürzte zudem seine Annahmen zu Investitionen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 06:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 06:46 / EDT



ISIN: GB0002374006

