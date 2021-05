ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Unternehmen und den Branchenkollegen Deutsche Telekom an. Die Mobilfunktrends in Deutschland hätten sich generell im ersten Quartal robuster gezeigt als von ihm gedacht./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 19:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 03:03 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

