GR Silver Mining hat wieder mit hochgradigen Bohrergebnissen vom Plomosos-Projekt in Mexiko überzeugt. Nach dem jüngsten Financing befindet sich die Aktie wieder im Aufwärtstrend. Und bald steht auch eine neue Ressourcenschätzung an.

Neue Bohrergebnisse: Hohe Silbergrade an Plomosas Südgrenze

GR Silver Mining hat neue Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht. Sie stammen von der südlichen Grenze der Liegenschaft, wo sich eine hochgradige, enge Mineralisierung befindet. Nahe der Oberfläche stieß man u.a. mit Bohrloch PLS21-18 auf 1.383 g/t Silberäquivalent über eine Länge von 3,5 Metern. Die hohen Silbergrade wurden durch gute Werte für Gold, Blei und Zink ergänzt. Die meisten Bohrlöcher reichten bis in eine Tiefe von 150 Metern, was als oberflächennah gilt. Alle Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

GR Silver Mining: Ressourcenschätzung für Plomosas noch im Q2

Die Ergebnisse werden in das geologische 3D-Modell von Plomosas einfließen. GR Silver plant, noch im Laufe dieses Quartals eine erste Ressourcenschätzung für dieses Projekt zu veröffentlichen. ...

