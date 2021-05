Ingram Micro wurde zum zweiten Mal in Folge auf der Liste der besten E-Business-Unternehmen von Emerce100 ausgezeichnet

Ingram Micro Commerce Lifecycle Services, ein führender Anbieter von globalen Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik und IT-Asset-Disposition-Services, gab bekannt, dass Emerce, eine in den Niederlanden ansässige Medienplattform für E-Business-Entscheidungsträger, erneut als Top-Anbieter von Fulfillment-Warehousing anerkannt wurde. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Ingram Micro in die Emerce100 aufgenommen wurde, eine Liste der besten Unternehmen im E-Business.

Die Emerce100-Liste 2021 wurde anhand der Ergebnisse von Umfragen und einer Analyse von 998 Unternehmen ermittelt, die vom niederländischen Marktforscher Motivaction International durchgeführt wurden. Ingram Micro Commerce Lifecycle Services ist einer von zehn Logistikdienstleistern von Drittanbietern, die in der Kategorie Fulfillment Warehousing anerkannt sind.

"Wir sind stolz darauf, erneut zu den Top-Anbietern für Fulfillment-Lager in den Niederlanden zu gehören", sagte Jack Heijkans, Vice President of Commerce bei Ingram Micro Commerce Lifecycle Services. "Einige der größten Marken und aufstrebenden Unternehmen von heute vertrauen uns nicht nur in Europa, sondern weltweit -, was ein Beweis für unsere Kundenorientierung und die Exzellenz unserer Abläufe und Teams ist. E-Commerce wird weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen, erfordert jedoch eine starke Logistik und Planung, um erfolgreich zu sein, und das ermöglichen wir unseren Kunden. Wir fördern das Kundenwachstum durch erstklassige Abläufe, unterstützt durch kontinuierliche Investitionen in innovative Technologien, kooperative Beziehungen und die Gewährleistung, dass unsere Dienstleistungen den gesamten Lebenszyklus von Produkten abdecken vom Empfang über die Rücksendung bis hin zur Disposition und allem dazwischen. Wir sind stolz darauf, dass Emerce unseren Erfolg anerkennt."

Das globale Lagernetz von Ingram Micro umfasst drei Standorte in den Niederlanden und viele weitere in ganz Europa, in Großbritannien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Lateinamerika. Die vollständige Emerce100-Liste finden Sie hier.

Über Ingram Micro Commerce Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce Lifecycle Services bietet Supply-Chain-Lösungen, die Angebot und Nachfrage verbinden. Von grenzüberschreitendem Fulfillment über Dropship- und Retourenmanagement, Disposition von IT-Assets, Re-Marketing, Vertrieb und mehr treiben unsere Lösungen das Wachstum in den Handels- und Technologiemärkten voran.

Wir sind stolz darauf, Kunden von schnell wachsenden Marken bis hin zu Global 2000-Unternehmen zu bedienen und sind bestrebt, ihren Erfolg durch unser globales Lagernetzwerk, erstklassige Technologie, strategische Partnerschaften und jahrzehntelanges Know-how in den Branchen Logistik, Mobilgeräte und ITAD zu fördern.

Erfahren Sie mehr unter www.ingrammicroservices.com.

