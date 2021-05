Mit der neuen Version 2.2 erweitern die Macher der Corona-Warn-App die Funktionalität rund um das jüngst eingeführte Schnelltest-Feature. Ein dauerhaftes Profil beschleunigt den Ablauf. Seit Version 2.1 kann die Corona-Warn-App auch Schnelltest-Ergebnisse verwalten und zur Warnung verwenden. Mit der neuen Version 2.2 können Nutzende in der Corona-Warn-App ihre persönlichen Daten als sogenanntes Schnelltest-Profil hinterlegen. Persönliche Daten können als QR-Code in der App gespeichert werden Dazu geben sie sämtliche relevanten Daten in die App ein, anstatt sie vor Ort im ...

