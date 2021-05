DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach volatilem Verlauf mit Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem extrem volatilen Verlauf hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.200 Punkte. Im Tagestief stand der Index bei 14.816 Punkten. Schwache US-Vorgaben hatten im frühen Geschäft belastet. Am Nachmittag erholte sich dann der Markt. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas besser aus. Stützend wirkte auch die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise.

Diese fielen zwar deutlich über der Prognose aus, allerdings war die Abweichung geringer als am Vortag bei den US-Verbraucherpreisen. Einige Anleger dürften auf einen ähnlich starken Anstieg gesetzt haben. So betrachtet sollten die aktuellen Daten die Inflationsdebatte etwas entschärfen. Die US-Verbraucherpreise hatten am Vortag die ohnehin schon kursierenden Spekulationen befeuert, dass die US-Notenbank früher als bislang gedacht ihren extrem lockeren geldpolitischen Kurs verlassen könnte. Dies hatte die US-Börsen schwer belastet.

So gut wie keine Unternehmensnachrichten

Das Geschäft verlief feiertagsbedingt sehr ruhig. Unternehmensmeldungen gab es so gut wie keine zu verarbeiten. Tagesgewinner im DAX mit plus 2,4 Prozent auf 31,41 Euro waren RWE. Neues zu dem Titel gab es nicht. Nachdem die Aktie am Vortag trotz besserer Zahlen verkauft wurde, scheinen nun einige Anleger zugegriffen zu haben. Die meisten Analysten äußern sich positiv zu dem Papier. Jefferies etwa empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 43 Euro.

Ex Dividende wurden Adidas, BMW und SAP und in der zweiten Reihe Deutsche Pfandbriefbank, Rational, Wacker Chemie, Nemetschek, Pfeiffer Vacuum, Software AG und Secunet gehandelt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.199,68 +0,33% +10,79% DAX-Future 15.184,00 +0,18% +11,08% XDAX 15.191,14 +0,65% +11,14% MDAX 31.695,57 +0,18% +2,92% TecDAX 3.284,58 +0,68% +2,24% SDAX 15.453,09 -0,22% +4,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,95 8 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 14 16 0 3.134,6 64,4 79,3 MDAX 30 29 1 899,1 42,1 70,9 TecDAX 19 10 1 849,2 34,5 40,0 SDAX 29 36 5 197,4 11,1 15,7 ===

