FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: An Christi Himmelfahrt ruhte der Börsenhandel in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz. In Singapur fand wegen des Feiertags Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) kein Handel statt.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.952,45 +0,13% +11,25% Stoxx50 3.405,64 -0,09% +9,57% DAX 15.199,68 +0,33% +10,79% FTSE 6.963,33 -0,59% +8,42% CAC 6.288,33 +0,14% +13,27% DJIA 34.002,72 +1,24% +11,10% S&P-500 4.107,93 +1,10% +9,37% Nasdaq-Comp. 13.111,20 +0,61% +1,73% Nasdaq-100 13.096,00 +0,73% +1,61% Nikkei-225 27.448,01 -2,49% +0,01% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,96 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,04 66,08 -3,1% -2,04 +31,7% Brent/ICE 67,56 69,32 -2,5% -1,76 +31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,23 1.816,40 +0,5% +8,83 -3,8% Silber (Spot) 27,01 27,08 -0,3% -0,07 +2,3% Platin (Spot) 1.208,95 1.215,78 -0,6% -6,83 +13,0% Kupfer-Future 4,72 4,75 -0,6% -0,03 +34,1%

Die Ölpreise geben deutlich nach, nachdem sie zuletzt ein Zweiwochenhoch erreichten. Teilnehmer sehen die Verluste im Zusammenhang mit der von einer Hackerattacke betroffenen Pipeline von Colonial Pipeline Co., deren Betrieb nach einer Aussetzung nun wieder aufgenommen werden soll. Bei den schwächeren Preisen dürfte daneben auch der festere Dollar eine Rolle spielen. Er verteuert das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

FINANZMARKT USA

Fest - Nach dem starken Rücksetzer am Mittwoch baut die Wall Street ihre Erholungsbewegung im Verlauf des Vormittags aus. Ausgelöst wurden die Vortagesverluste von Spekulationen über einen früher als bislang erwarteten Schwenk der US-Notenbank. Die vorbörslich veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Erzeugerpreisen wurden ohne größere Kursbewegungen aufgenommen. Und die Daten zu den Erzeugerpreisen sind zwar deutlich über der Prognose ausgefallen, allerdings fiel die Abweichung geringer aus als am Vortag bei den US-Verbraucherpreisen. Der Flugzeugbauer Boeing (+1,4%) hat von den US-Luftsicherheitsbehörden grünes Licht für die Lösung zur Behebung eines Problems mit der Elektrik seiner 737 Max erhalten. Google muss in Italien ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet (+1,1%) zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt. Alibaba sacken um 5,2 Prozent ab. Die "chinesische Amazon" hat von der Regierung in Peking eine milliardenschwere Kartell-Strafzahlung aufgebrummt bekommen. Ford-Chairman Bill Ford hat die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung in Aussicht gestellt. Die Aktie verteuert sich daraufhin um 1,8 Prozent.

Am Anleihemarkt liegt die US-Zehnjahresrendite aktuell bei 1,67 Prozent, nachdem sie am Vortag um 8 Basispunkte auf 1,70 Prozent zugelegt hatte. Zu Beginn des Jahres lag sie noch bei 0,95 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Nach einem extrem volatilen Verlauf haben Europas Börsen am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Schwache US-Vorgaben hatten im frühen Geschäft belastet. Am Nachmittag erholte sich dann der Markt. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas besser aus. Stützend wirkte auch die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise. Diese fielen zwar deutlich über der Prognose aus, allerdings war die Abweichung geringer als am Vortag bei den US-Verbraucherpreisen. Die Zahlen von Telefonica fielen zwar nicht so schlecht wie befürchtet aus, allerdings dürften die Sorgen der Anleger angesichts der schwachen Fundamentaldaten nach Einschätzung der Citigroup weiter bestehen bleiben. Geschäftszahlen haben Telefonica (-0,5%), Burberry (-4,2%) und BT Group (-5,9%) präsentiert. Die Zahlen von Pirelli (+2,6%) zum ersten Quartal wurden als "in line" eingestuft. Leicht positiv wurde die Ertragsentwicklung beim italienischen Reifenhersteller gewertet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:31 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,2069 -0,02% 1,2091 1,2077 -1,2% EUR/JPY 132,24 -0,11% 132,54 132,22 +4,9% EUR/CHF 1,0947 -0,23% 1,0982 1,0975 +1,3% EUR/GBP 0,8600 +0,15% 0,8606 0,8562 -3,7% USD/JPY 109,57 -0,09% 109,63 109,49 +6,1% GBP/USD 1,4033 -0,18% 1,4048 1,4102 +2,7% USD/CNH (Offshore) 6,4515 -0,10% 6,4528 6,4568 -0,8% Bitcoin BTC/USD 49.800,75 -8,85% 50.959,00 55.705,00 +71,4%

Der Dollar pausiert nach seiner Rally am Vortag. Der Dollar-Index tendiert kaum verändert. Er profitierte am Vortag von den Spekulationen über eine straffere US-Geldpolitik. Turbulent geht es indessen einmal mehr beim Bitcoin zu. In der Nacht brach er bis auf unter 46.000 Dollar ein und geht aktuell für etwas unter 50.000 Dollar um, nach 54.800 Dollar am Mittwochabend und 57.500 im Vortageshoch. Hintergrund ist, dass Tesla-Chef Elon Musk die Zahlungsmöglichkeit mit dem Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt hat. OSTASIEN +++++

Schwach - Die Sorge, dass die US-Notenbank zur Eindämmung des starken Preisauftriebs schneller als gedacht eine restriktivere Geldpolitik mit möglicherweise steigenden Zinsen ergreifen könnte, drückte auf die Aktienkurse. Gute Bilanzzahlen kamen dagegen kaum an. In Tokio brachen Softbank um 7,8 Prozent ein, obwohl der Technologieinvestor im vergangenen Geschäftsjahr von einer Reihe lukrativer Börsengänge und Beteiligungen profitierte und den höchsten Jahresgewinn jemals erzielte mit umgerechnet etwa 37,8 Milliarden Euro. Die Analysten von Jefferies zeigten sich enttäuscht darüber, dass Softbank nach dem Auslaufen eines Aktienrückkaufprogramms kein neues angekündigt habe. Auch Toyota (-1,5%) profitierten nicht von starken Geschäftszahlen. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewannen Kirin Holdings 2,3 Prozent, während Shiseido um 2,5 Prozent nachgaben. NEC brachen um 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen 55-prozentigen Einbruch des Nettogewinns im Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Curevac: Starke Immunantort von Impfstoffkandidaten der 2. Generation

Das Tübinger Biopharmazieunternehmen Curevac hat erste klinische Daten für seinen gemeinsam mit Glaxosmithkline entwickelten Covid-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation "CV2CoV" bekanntgegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, zeigt der mRNA-Impfstoff in geimpften Tieren eine starke Antigenproduktion sowie starke und dosisabhängige Immunantworten.

Alibaba verbucht wegen Rekordstrafe in China Quartalsverlust

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat seinen Umsatz im vergangenen Quartal gesteigert, da die Nutzerbasis zunahm. Eine milliardenhohe Kartellstrafe bescherte der Alibaba Group Holding Ltd. jedoch unter dem Strich einen Verlust.

Amazon stellt 75.000 Mitarbeiter in den USA ein

Amazon stockt seine Belegschaft in den USA auf. Wie der Konzern mitteilte, stellt er 75.000 Mitarbeiter ein und bietet an einigen Standorten Startboni von 1.000 US-Dollar an.

IHS Markit prüft im Hinblick auf Fusion mit S&P Global Veräußerungen

Die Fusionspartner S&P Global und IHS Markit prüfen den Verkauf des Ölpreis-Informationsdienstleistungsgeschäfts und des Kohle-, Metall- und Bergbaugeschäfts der IHS Markit Inc. Zuvor hatten die Aufsichtsbehörden den beiden Konzernen Rückmeldung zu ihrer geplanten Transaktion gegeben.

Merck & Co: Keytruda erreicht in Brustkrebsstudie wichtigen Endpunkt

Das Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co. hat in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie den zweiten primären Endpunkt des ereignisfreien Überlebens bei Patientinnen mit dreifach negativem Brustkrebs (TNBC) mit hohem Risiko im Frühstadium erreicht.

Hyundai Motor investiert 7,4 Mrd USD bis 2025 in den USA

Hyundai will massiv in den USA investieren. Die Hyundai Motor Group, zu der die namensgebende Marke und die Kia Corp gehören, will bis 2025 rund 7,4 Milliarden Dollar für US-Investitionen aufwenden.

Softbank zieht sich aus Finanzierung des "Nasdaq Whale" zurück

Softbank zieht sich aus einer Investmenteinheit zurück, die der Konzern erst im vergangenen Jahr aufgesetzt hatte. Diese Einheit namens SB Northstar hat wegen ihrer riesigen Handelsvolumina bei US-Technologieaktien den Spitznahen "Nasdaq Whale" verpasst bekommen.

