Nach einer festen Eröffnung an der Wall Street haben die Plug Power-Aktien nach kurzer Zeit schon wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Zur Stunde notiert der Kurs quasi auf Vortagesniveau, nachdem man schon rund drei Prozent im Plus lag. Am Dienstag hatte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller positive Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...