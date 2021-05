Nachdem der Wasserstoff-Pionier Plug Power Anleger im März damit schockte, die Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG habe Fehler in der Bilanz festgestellt, was eine Korrektur der Jahresabschlüsse von 2018, 2019 und 2020 nach sich zöge, hat der Hydrogenspezialist nun eine überarbeitete Bilanz veröffentlicht.? Plug Power korrigiert Fehler in den Bilanz von 2020, 2019 und 2018? EPS angepasst? Ausblick bleibt unangetastetPlug Power hat seine Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre korrigiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...