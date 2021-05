Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich gerne selbst beweihräuchert, und ich habe im Laufe der Jahre sicherlich meinen Anteil an Fehlern beim Investieren gemacht. Als die Aktien im letzten März in den Keller gingen, habe ich zum Beispiel versucht, Netflix genau zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen, und habe dabei diese Chance verpasst. In der Vergangenheit habe ich auch schon Aktien in Panik verkauft, als ihr Wert zu sinken begann. Hätte ich abgewartet, hätte ich meine Verluste minimieren können. In ...

