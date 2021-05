Die kurze Einschätzung der Lage Am Vatertag hat der DAX Himmelfahrt mit Achterbahnfahrt verwechselt. Auf seiner Abfahrt hat der DAX knapp den Sturmbeginn-Indikator verfehlt und sich auf seiner Auffahrt von der Dynamik des DJI anstecken lassen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven lila 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...