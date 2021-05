Genius Sports Limited (NYSE:GENI) ("Genius" oder "GSL") gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 20. Mai 2021, vor 8.00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT) die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 veröffentlichen wird.

Um 8.00 Uhr EDT desselben Tages wird Genius eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Die Pressemitteilung zu den Ergebnissen von Genius sowie entsprechendes Material werden unter investors.geniussports.com bereitgestellt. Besuchen Sie bitte die Investor Relations-Website von Genius unter investors.geniussports.com, um sich den Live-Audio-Webcast und die Fragen und Antworten anzuhören. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird innerhalb von 24 Stunden nach der Telefonkonferenz auf der Website zur Verfügung gestellt.

Über Genius Sports

Genius Sports ist der offizielle Daten-, Technologie- und Handelspartner, der das globale Ökosystem zwischen Sport, Wetten und Medien unterstützt. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sportinhalten, Technologie und Integritätsdienstleistungen. Unsere Technologie wird in über 150 Ländern weltweit eingesetzt und versetzt den Sport in die Lage, Live-Daten und -Videos zu erfassen, zu verwalten und zu verbreiten, die digitale Transformation voranzutreiben und die Beziehungen zu den Fans zu verbessern.

Wir sind der bewährte Partner von über 400 Sportorganisationen weltweit, darunter viele der weltweit größten Ligen und Verbände wie die NFL, EPL, FIBA, NCAA, NASCAR, AFA und PGA.

Genius Sports ist dank modernster Technologie, Größe und globaler Reichweite einzigartig aufgestellt, um seine Partner zu unterstützen. Wir sind mehr als nur ein Technologieunternehmen. Wir bauen langfristige Beziehungen mit Sportarten und -organisationen auf allen Ebenen auf und helfen ihnen, den Wert ihrer Inhalte zu steuern und zu maximieren, während wir gleichzeitig technische Expertise und Rund-um-die-Uhr-Support bieten.

