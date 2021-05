Asus neues Zenfone 8 ist ein kompaktes Smartphone mit Top-Innereien, wenig Kompromissen und einem vergleichsweise niedrigen Preis. Das Gerät kann ab sofort bestellt werden. Die Zielgruppe für das neue Asus Zenfone 8 sind Nutzer, die sich für Smartphones wie das Google Pixel 5 und das iPhone Mini entscheiden würden, um ein möglichst kompaktes Gerät in Händen zu halten. Mit 68,5 × 148 × 8,9 Millimeter und einem Gewicht von 169 Gramm liegt das Zenfone 8 nahe an den Maßen des Google Pixel 5. Auch der Preis ab 669 Euro liegt sehr nahe an den 629 Euro, die Google aufruft...

