An Christi Himmelfahrt hat der DAX mit Blick auf 15.000 Punkte nach schwachem Start doch noch zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index dann mit einem Stand von 15.199,68 Punkten berechnet. Damit ist ein Plus in Höhe von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss zu verbuchen. DAX mit Blick auf 15.000 Punkte am Donnerstag Mit einem Abwärts-GAP startete der Index schwach. Zinsängste sorgten für weiteren Abgabedruck. Auch die Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...