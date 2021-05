SAN ANTONIO, May 13, 2021(NASDAQ: RXT), ein End-to-End-Unternehmen für Multicloud-Technologielösungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit FINCAD bekannt, einem globalen Anbieter von Multi-Asset-Bewertung und Risikoanalysen für Derivate und festverzinsliche Anlagen, um seine ältere Anwendung auf Amazon Web Services (AWS) zu migrieren, um eine bessere Leistung, mehr Automatisierung und eine optimierte Verwaltung zu erreichen.



FINCAD, ein kanadisches Finanzdienstleistungsunternehmen, entwickelt Software zur Bewertung von Finanzderivaten für private und institutionelle Anleger, einschließlich Banken, Versicherungsgesellschaften und Hedgefonds. Die Software unterstützt den Anleger bei fundierten Anlage- und Risikoentscheidungen durch bedarfsgerechte Berechnung und Analyse von Derivaten, alternativen Referenzsätzen und Preisüberprüfungen.

FINCAD arbeitete mit Onica, einem Rackspace Technology-Unternehmen und einem AWS Premier Consulting Partner, zusammen, um Unterstützung und Anleitung bei der Migration der FINCAD-Webanwendung bereitzustellen, sodass die Anwendung auf leistungsstärkere Hardware ausgeführt, die Anwendung modernisiert und die Automatisierung integriert werden kann, um die Verwaltung zu optimieren.

"Bei einem ergebnisbasierten, kundenorientierten Ansatz lieferte Rackspace Technology FINCAD die technische Unterstützung, die es benötigte, um seine Anwendung auf AWS zu verlagern, sowie die Tools und Schulungen, die erforderlich sind, um unsere Umgebung zu verwalten und in die Zukunft zu erweitern", so Timothy Lee, Head of Support and Hosted Applications Operations bei FINCAD. "Die neue Umgebung, die mit Automatisierung ausgestattet ist und auf einer modernisierten Infrastruktur basiert, reduziert Fehler, steigert die Produktivität und senkt die Kosten für das von FINCAD gehostete Operations-Team."

Zusätzlich zur Anwendungsmigration nutzt FINCAD die Technologie und das Wissen, das sie aus ihrer Engagement mit Rackspace-Technologie gewonnen haben, um mehr Elemente in die Cloud zu verschieben.

"Die Bereitstellung eines Fanatikerlebnisses ist mehr als nur die technische Ausführung, sondern sorgt dafür, dass die Kunden auf Erfolgskurs sind. Obwohl FINCAD für Migrationsunterstützung zuständig war, hat das Rackspace Technology-Team weiter gedeint, um dem Team bei der Vereinfachung von Workflows und der Anwendung von Best Practices für Sicherheit, Compliance und Notfallwiederherstellung zu helfen", so Jeff Deverter, CTO, Solutions bei Rackspace Technology. "Über die technischen Aspekte der Migration der Anwendung in die Cloud hinaus bot Rackspace Technology auch eine eingehende Schulung mit individuellen Schulungsmodulen an, um sicherzustellen, dass FINCAD seine AWS-Umgebung nach der Projektübermittlung verwalten und optimieren kann."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.