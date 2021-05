DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 15.244 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesamtmarkt zeigte sich etwas befestigt, nachdem es mit der Wall Street am Nachmittag New Yorker Ortszeit noch nach oben gegangen war. Auffallendes in Einzelwerten gab es nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.244 15.200 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 13, 2021 16:16 ET (20:16 GMT)

