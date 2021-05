Qingdao, China (ots/PRNewswire) - - Am 10. Mai veröffentlichten KANTAR und Google bei einer Veranstaltung in Shenzhen gemeinsam den BrandZ-Bericht, der die Top 50 der chinesischen globalen Markenhersteller auflistet, auf dem Hisense den 7. Platz belegte, die höchste Platzierung unter den Unternehmen im Haushaltsgerätesektor, die ebenfalls ein Ranking erreicht hatten. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, dass Hisense nicht nur in die Liste aufgenommen wurde, sondern sich auch unter den Top Ten wiederfindet. Gleichzeitig belegte Hisense den 8. Platz auf der ersten BrandZ-Liste der Top 20 Rising Stars in den Schwellenländern und erreichte damit auch die beste Platzierung unter den Wettbewerbern im Bereich Haushaltsgeräte.



Die KANTAR BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders ist eines der informativsten und meistbeachteten Markenrankings der Welt. Für den Bericht 2021 wurden mehr als 860.000 Verbraucher in 11 Märkten befragt. Das Ergebnis ist eine aussagekräftige Bewertung, die objektiv die Marken identifiziert und klassifiziert, die die Verbraucher weltweit am meisten ansprechen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508699/image.jpg



