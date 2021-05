Lunaphore Technologies SA, ein Schweizer Life-Sciences-Unternehmen, das innovative Geräte der nächsten Generation für die Krebsforschung entwickelt, meldet die Berufung von Matthias Weber, ehemals President von Leica Biosystems, in den Verwaltungsrat des Unternehmens.

Weber bringt ausgedehnte Erfahrung in den Bereichen Krebsdiagnostik und Immunhistochemie mit, die durch Spitzenleistungen in diversen strategischen Rollen gekennzeichnet ist, darunter in Produktmanagement, Forschung und Entwicklung, Betrieb, Vertrieb Marketing und insbesondere als President von Leica Biosystems, eine Stellung, die er von 2012 bis 2019 bekleidete.

Weber kommentierte: "Ich freue mich sehr darüber, in den Verwaltungsrat von Lunaphore einzutreten und zu einem großartigen Team von Innovatoren zu kommen, das die Zukunft der Immunhistochemie (IHC) und Krebsdiagnostik verändern wird." Er fügte hinzu: "Insbesondere im Bereich der Immunonkologie bietet die von Lunaphore entwickelte High-plex-Färbetechnologie Forschern einzigartige Möglichkeiten, mehrere Marker gleichzeitig zu identifizieren und dabei die Morphologie der Gewebe und Zellen zu erhalten."

Mit dieser Ernennung will Lunaphore seine Position im Bereich der räumlichen Gewebebiologie untermauern. Die fachliche Mitarbeit von Weber wird die Bestrebungen des Unternehmens zur Konsolidierung seiner Position als führender Anbieter innovativer Lösungen für die immunonkologische Forschung und Gewebeanalyse richtungweisend verstärken.

Joe Bernardo, Verwaltungsratsvorsitzender von Lunaphore, sagte dazu: "Ich freue mich sehr, Dr. Matthias Weber in unserem Verwaltungsrat begrüßen zu dürfen. Er ist eine großartige Geschäftsführungskraft mit globaler Erfahrung, die er bei GE Healthcare und Danaher erworben hat. Mit seinem Wissen, das er in den 7 Jahren an der Spitze von Leica Biosystems, einem weltweit führenden Unternehmen in der anatomischen Pathologie und insbesondere in der Immunhistochemie, angesammelt hat, wird er uns behilflich sein, das Potenzial unseres Unternehmens vollumfänglich zu erschließen. Lunaphore will damit ein erstklassiges Netz von KOL aufbauen und Führungsarbeit leisten können, um Instrumente erfolgreich in globalen Märkten einzuführen und strategische Partnerschaften aufzubauen."

Über Matthias Weber

Dr. med. Matthias Weber ist eine international erfahrene Führungskraft mit mehr als 20-jähriger Tätigkeit in den Branchen für Medizingeräte und Diagnostika. Er ist ausgebildeter Arzt und hat berufliche Erfahrung in der Kardiologie. Zudem bekleidete er nacheinander führende Positionen in Produktmanagement, Forschung und Entwicklung, Betrieb sowie Vertrieb und Marketing. 2004 übernahm er die globale GuV-Verantwortung an mehreren globalen Standorten. Von 2012 bis 2019 war er President bei Leica Biosystems, einem führenden Unternehmen für Krebsdiagnostika im Wert von 1 Mrd. USD mit einer ausgedehnten Präsenz in der Immunhistochemie.

Über Lunaphore

Lunaphore Technologies S.A. ist ein Schweizer Unternehmen, das den Bereich der Gewebebiologie in der Krebsforschung und Gewebeanalytik durch die Entwicklung innovativer Technologieplattformen für die Gewebefärbung und Bildgebung grundlegend verändert. Die zugrundeliegende preisgekrönte Technologie heißt FFeX (Fast Fluidic Exchange). Mithilfe hochpräziser Mikrofluidik lassen sich komplexe Assays automatisieren, wodurch umfassende Daten viel schneller als mit herkömmlichen Methoden gewonnen werden können. Lunaphore wurde 2014 mit der Vision gegründet, die räumliche Gewebebiologie zu beschleunigen. Es ist als eines der innovativsten Unternehmen im In- und Ausland anerkannt. Weitere Informationen über Lunaphore und seine Produkte sind verfügbar unter www.lunaphore.com.

