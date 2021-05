Der Dogecoin ist derzeit in aller Munde. Die Spaßwährung wird auf Twitter und Reddit gehypt, was für massive Preisschwankungen sorgt. Dogecoin - das neue GameStop? Oder ist es eine Kampfansage an den Bitcoin?? Dogecoin platziert sich unter Top Sechs der Kryptowährungen ? Reddit hob Verbot zur Diskussion von Kryptos auf ? DOGE-Aufstieg als Kampfansage gegen BitcoinÄhnlich wie die GameStop-Aktie wurde auch der Dogecoin zum Spielball von Anlegern - allerdings hatte der Dogecoin prominente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...