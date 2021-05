Gestern sahen wir eine deutlich erhöhte Volatilität zum Feiertag, an dem die Börse geöffnet war. Wie endet die DAX-Woche nach diesem eindrucksvollen Reversal? Vorwochentief erfolgreich getestet An offiziellen Feiertagen ist das Interesse am Börsenhandel logischerweise geringer, da viele Marktteilnehmer nicht präsent sind. Desto stärker können einzelne Orders den Markt bewegen und verursachen dadurch höhere Volatilität. Dies ist nicht an jedem Feiertag ...

