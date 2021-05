DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen eines Bankfeiertages geschlossen.

MONTAG: In Norwegen bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist unter hundert gefallen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen landesweit 96,5 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen. Am Donnerstag hatte der Inzidenzwert noch bei 103,6 gelegen, am Mittwoch bei 107,8 und vor einer Woche bei 125,7. Derweil wurden innerhalb eines Tages 11.336 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, gut 7.000 weniger als vor einer Woche. Außerdem wurden 190 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Erreger gemeldet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ENCAVIS (7:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20 Umsatz 57 -13% 65 Operatives EBITDA 41 -19% 51 Operatives EBIT 17 -39% 28 Operatives Ergebnis nach Steuern k.A. -- 14 Operatives Ergebnis je Aktie 0,01 -88% 0,08 Operativer Cashflow 37,8 -26% 50,8

KNORR-BREMSE (7:05 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Auftragseingang 1.741 +10% 14 1.588 Umsatz 1.668 +2% 15 1.628 EBITDA 298 +3% 15 290 EBIT 232 +4% 13 224 Ergebnis nach Steuern/Dritten 144 +7% 12 134 Ergebnis je Aktie 0,89 +7% 12 0,83

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt

07:05 DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

11:00 DE/Windeln.de SE, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +8,4% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 74,9% zuvor: 74,4% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 90,1 zuvor: 88,3 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.286,00 0,32 S&P-500-Indikation 4.133,00 0,42 Nasdaq-100-Indikation 13.191,50 0,73 Nikkei-225 28.089,16 2,34 Schanghai-Composite 3.476,88 1,38 +/- Ticks Bund -Future 169,03 2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.199,68 0,33 DAX-Future 15.237,00 0,97 XDAX 15.244,16 1,01 MDAX 31.695,57 0,18 TecDAX 3.284,58 0,68 EuroStoxx50 3.952,45 0,13 Stoxx50 3.405,64 -0,09 Dow-Jones 34.021,45 1,29 S&P-500-Index 4.112,50 1,22 Nasdaq-Comp. 13.124,99 0,72 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,01 +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem sehr schwachen Start und der anschließenden kräftigen Erholung der Aktienkurse an Christi Himmelfahrt - inklusive Dreh ins Plus -, werden die europäischen Börsen mit einem freundlichen Start erwartet. Damit würden sie den Vorgaben aus den USA und auch aus Asien folgen. Von der Corona-Pandemie gibt es positive Nachrichten, so ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder unter den Wert von 100 gefallen.

Rückblick: Gut behauptet - Schwache US-Vorgaben als Resultat von Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik hatten im frühen Geschäft noch stark belastet. Am Nachmittag erholte sich der Markt dann, parallel zur Wall Street, nachdem die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe besser ausgefallen waren als erwartet. Dass die US-Erzeugerpreise wie schon tags zuvor die Verbraucherpreise klar höher als erwartet ausfielen, störte diesmal nicht, auch weil die Renditen darauf kaum reagierten. Geschäftszahlen hatten Telefonica (-0,5%), Burberry (-4,2%) und BT Group (-5,9%) präsentiert. Bei Burberry lesen sich die Zahlen zwar gut, für schlechte Stimmung sorgt aber der Ausblick. Das Unternehmen warnte vor höheren Kosten wie wieder normalisierten Investitionen, die das Margenwachstum beeinträchtigen werden. Mit Blick auf das Minus von BT wurde auf einen nur durchwachsenen Ausblick verwiesen. Bei Pirelli (+2,6%) wurde die Ertragsentwicklung positiv gewertet.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Tagesgewinner im DAX waren ohne Neuigkeiten RWE mit plus 2,4 Prozent auf 31,41 Euro. Nachdem die Aktie am Vortag trotz besserer Zahlen verkauft worden war, griffen einige Anleger zu, zumal sich Analysten positiv zu dem Papier geüßert hatten. Jefferies etwa empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 43 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt zeigte sich etwas befestigt, nachdem es mit der Wall Street am Nachmittag New Yorker Ortszeit noch nach oben gegangen war. Auffallendes in Einzelwerten gab es nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz nicht.

USA / WALL STREET

Fest - Nach drei Tagen mit Verlusten kam es zu einer Erholung. Hatten am Mittwoch noch unerwartet stark gestiegene Verbraucherpreise für Spekulationen über einen baldigen Schwenk der US-Notenbank gesorgt, hin zu zu einer strafferen Geldpolitik, befeuerten ebenfalls klar höher als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise diese Sorgen zunächst nicht weiter. Am Anleihemarkt gaben die vortags stark gestiegenen Renditen sogar nach. Positiv wirkten laut Händlern auch besser als erwarftet ausgefallene wöchentliiche Arbeitsmarktdaten. Boeing (+0,8%) hat von den US-Luftsicherheitsbehörden grünes Licht für die Lösung zur Behebung eines Problems mit der Elektrik seiner 737 Max erhalten. Google muss in Italien ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet (+1,3%) zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Alibaba sackten um 6,3 Prozent ab. Die "chinesische Amazon" hatte von Peking eine milliardenschwere Kartell-Strafe aufgebrummt bekommen und wies deshalb einen Quartalsverlust aus. Ford-Chairman Bill Ford stellte die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung in Aussicht gestellt. Die Aktie verteuerte sich um 1,9 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,2088 +0,05% 1,2082 1,2071 -1,0% EUR/JPY 132,39 +0,12% 132,24 132,29 +5,0% EUR/CHF 1,0941 +0,01% 1,0940 1,0946 +1,2% EUR/GBP 0,8603 +0,06% 0,8598 0,8602 -3,7% USD/JPY 109,53 +0,08% 109,44 109,59 +6,0% GBP/USD 1,4050 -0,01% 1,4051 1,4032 +2,8% USD/CNH 6,4442 -0,06% 6,4481 6,4509 -0,9% Bitcoin BTC/USD 49.278,51 -0,632 49.592,01 50.025,50 +69,6%

Der Dollar tendierte nach seiner Rally vom Vortag wenig verändert. Am Mittwoch hatte er von den Spekulationen über eine straffere US-Geldpolitik profitiert. Turbulent ging es einmal mehr beim Bitcoin zu. In der Nacht war er bis auf unter 46.000 Dollar eingebrochen und kostete im US-Späthandel rund 48.000 Dollar, nach 54.800 Dollar am Mittwochabend und 57.500 im Vortageshoch. Hintergrund war, dass Tesla-Chef Elon Musk die Zahlungsmöglichkeit mit dem Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt hat.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,79 63,82 -0,0% -0,03 +31,2% Brent/ICE 66,97 67,05 -0,1% -0,08 +30,3%

Die Ölpreise gaben deutlich nach um bos zu 3,5 Prozent, nachdem sie zuletzt ein Zweiwochenhoch erreicht hatten. Teilnehmer sahen die Verluste im Zusammenhang mit der von einer Hackerattacke betroffenen Pipeline von Colonial Pipeline Co., deren Betrieb nach einer Aussetzung nun wieder aufgenommen werden soll. Bei den schwächeren Preisen dürfte daneben auch der zuletz befestigte Dollar eine Rolle gespielt haben. Er verteuert das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,13 1.827,00 -0,2% -3,88 -3,9% Silber (Spot) 26,91 27,08 -0,6% -0,16 +2,0% Platin (Spot) 1.218,90 1.210,33 +0,7% +8,58 +13,9% Kupfer-Future 4,65 4,71 -1,1% -0,05 +32,1%

Nach einem volatilen Handelstag zeigte sich das Gold leicht im Plus. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung vor allem von den gesunkenen Renditen am Anleihemarkt, wie es hieß. Dadurch gewinnt Gold als Anlage relativ an Attraktivität.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

