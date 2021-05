Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG - Nach der Aufholjagd am Vortag dürfte der Dax am Freitag die Erholung zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,62 Prozent auf 15 294 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell ein Minus von rund 0,7 Prozent. Am Donnerstag war der Dax zunächst belastet von Inflationssorgen auf ein Tief seit Ende März gerutscht, hatte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...